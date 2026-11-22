El alcalde con licencia de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se registró este domingo como precandidato del PAN a la gubernatura.

Ante cientos de personas que se dieron cita al exterior del Comité Directivo Estatal del PAN, Bonilla Mendoza formalizó su registro como precandidato al Gobierno del Estado.

Marco Bonilla entregó su documentación a la Comisión Estatal de Procesos Electorales, la cual se declaró en sesión permanente tras aprobar el orden del día.

El delegado político del CEN, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que Bonilla “es un panista distinguido y de resultados, con trayectoria, con un gobierno que da resultados. Desde el Comité Ejecutivo Nacional estaremos acompañando este proceso. En el PAN, lo que nos sobra es talento”.

Asimismo, Torres Cofiño agregó que “lo que tenemos son grandes y enormes liderazgos como el de Marco Bonilla. Tenemos rumbo. Lo mejor para Chihuahua está por venir”.

Durante el encuentro en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, Bonilla recordó sus orígenes como niño trabajador, cuando fue cerillito, paletero y vendedor de dulces, así como las enseñanzas de su madre, su abuela y su hermana, quienes le inculcaron el valor del esfuerzo.

Recordó que hace seis años acudió a esa misma sede para registrarse como precandidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua y destacó los resultados que, aseguró, dejó su administración en seguridad, transparencia, infraestructura, servicios públicos y calidad de vida.

“Y hoy, con la frente en alto por esos resultados, entro por otra puerta para registrarme como precandidato a gobernador del estado más grande de México”, expresó ante los asistentes.