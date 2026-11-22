Después de su registro como precandidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Marco Bonilla llamó a defender al estado, pues afirmó que la verdadera amenaza de la soberanía es Morena, pero que aquí no van a entrar.

“Tenemos que defender Chihuahua; enfrentamos una gran amenaza”, recalcó Bonilla Mendoza.

En su mensaje, advirtió sobre los riesgos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y cuestionó las políticas de seguridad del país. Asimismo, afirmó que recorrerá las comunidades de Chihuahua y expresó su confianza en recibir la designación del PAN como candidato a gobernador.

“Estoy seguro que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente Nacional me van a designar como su candidato a la Gubernatura del Estado. ¡Y vamos a ganar!”, declaró.

Finalmente, recordó una enseñanza de Luis H. Álvarez sobre la importancia de mantener la unidad incluso después de las victorias y cerró con un mensaje dirigido a los panistas de todo el estado: “¡Todo Chihuahua, un solo Norte!”.