La cantante Miley Cyrus selló con un “sí, acepto” su unión con el baterista Maxx Morando en una ceremonia celebrada este fin de semana; en sus redes sociales compartió las primeras fotografías oficiales de su segundo matrimonio.

Con un total de cuatro fotografías en blanco y negro, la intérprete de “Flowers” lució un vestido de Yves Saint Laurent completamente liso y sin estampado, color blanco y con una espalda descubierta.

Mientras que el baterista y esposo de Cyrus llevó un traje clásico negro con corbata y un detalle de flor, presuntamente también diseñado por la casa de moda Saint Laurent.

Reportes de redes sociales divulgaron varias fotografías de ambos durante la ceremonia celebrada en Palm Springs; en ellas, la pareja leyó sus votos matrimoniales frente a sus amigos y familia.

Sin embargo, no fue hasta horas más tarde que la exestrella de Disney compartió las fotografías en las que ambos posaron para los ojos del fotógrafo de bodas José Villa, quien ha retratado a Hailee Steinfeld, Demi Lovato y Lola Young.

“M + M 🤍 11.21.26”, añadió en la publicación.

¿Cómo fue la boda de Miley Cyrus?

Según los medios especializados como People y TMZ, la ceremonia fue privada y celebrada la tarde del sábado, un mes después de interpretar juntos “Let’s Get Married” en el Hollywood Bowl.

Al evento acudieron sus padres, Tish Cyrus y Bill Ray, y su hermana Noah Cyrus, así como su perro.

La boda estuvo rodeada de rosas que cubrieron el pasillo por el que la pareja formalizó su relación, que ya venía desde hace tiempo, tras la ruptura pública de Cyrus con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada.

Entre las felicitaciones destacaron las de la diseñadora Donatella Versace y la cantante Kesha, quienes desearon lo mejor para esta nueva etapa de la cantante.