Manque respaldó a Marco Bonilla durante su registro como aspirante a precandidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua.

“Sigamos haciendo grande a Chihuahua, defendiendo lo construido juntos frente a la amenaza de las improvisaciones y la ambición”.

Manque Granados respaldó a Marco Bonilla durante su registro como aspirante a precandidato del PAN a la gubernatura y llamó a defender en 2027 los resultados construidos en Chihuahua frente a proyectos que representan improvisación y ambición política.

La diputada federal acompañó a Bonilla en el Comité Directivo Estatal del PAN, donde cientos de militantes y simpatizantes se reunieron para respaldarlo en el inicio de su proceso interno rumbo a la gubernatura.

“Sigamos haciendo grande a Chihuahua, defendiendo lo construido juntos frente a la amenaza que representan las improvisaciones y la ambición”, expresó Manque, al señalar que Acción Nacional deberá llegar unido y cercano a las familias.

Destacó que Bonilla forma parte de una generación de gobiernos panistas que dio continuidad a un proyecto iniciado en Chihuahua capital y después extendido al estado, por lo que consideró fundamental cuidar los resultados y seguir construyendo sobre ellos.

Manque reiteró que continuará trabajando desde las colonias, comunidades y distintos sectores de Chihuahua, acompañando el proyecto de Bonilla y fortaleciendo al PAN de cara a 2027.

“Tenemos mucho que defender y todavía mucho por construir. Marco cuenta con nosotros para seguir haciendo grande a Chihuahua”, concluyó.