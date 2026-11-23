La presidenta Claudia Sheinbaum difundió este domingo que durante su visita a China para la cumbre APEC asistió a una clase del ejercicio que practica llamado Chi Kung, de manera gratuita.

A través de su cuenta de TikTok, la mandataria compartió un video donde destaca que desde ella ya practica desde antes este deporte.

“Les platico que hace ya unos meses decidí realizar un ejercicio que se llama Chin Kung, que es un ejercicio de China, que es especial para la salud”, dijo la mandataria.

En la grabación compartió algunos fragmentos de la sesión y que, de acuerdo con el medio chino Visionet, fue instruida por el vicedecano de la Facultad de Deportes y Educación Física del Instituto Politécnico de Tecnología de la Información de Shenzhen, Niu Aijun.

En el video se observa a la mandataria vestida totalmente de color negro imitando todos los movimientos lentos de Niu Aijun, quien vestía de camisa azul y pantalón blanco.

De acuerdo con reportes de medios chinos, la clase se realizó el pasado martes y tuvo una duración de hora y media.

Asimismo, las publicaciones citan al instructor, quien dijo que la mandataria tiene una resistencia “excelente” y que sus movimientos son hábiles y su mente está concentrada. Además la calificó como una “maestra” entre los aficionados

Claudia y su relación con el Chin Kung

El pasado 12 de agosto, durante la conferencia mañanera, la mandataria reveló que actualmente practica un ejercicio de origen chino llamado Qigong (Chin Kung), que busca la relajación.

Sheinbaum narró que tenía la curiosidad de hacer taichí, por lo que se lo confió a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade).

“Y me dijo, ‘hay otro ejercicio que viene de China, que se llama Chin Kung, que es un ejercicio para la salud'”, señaló.

Ante ello, la mandataria señaló que ha decidido practicarlo ya que no puede correr como solía hacerlo y afirmó que esto le “ayuda mucho a la mente”.

“De hecho, ya le dije que a ver si hacemos la federación de ese deporte en México, pocos lo conocen”, añadió.

¿Qué es el Chin Kung?

De acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH, por sus siglas en inglés), el qigong o Chi Kung se desarrolló en China hace miles de años como parte de la medicina tradicional china.

El deporte consiste en realizar ejercicios para optimizar la energía del cuerpo, la mente y el espíritu, con el objetivo de mejorar y mantener la salud y el bienestar.

“El qigong tiene componentes tanto psicológicos como físicos e implica la regulación de la mente, la respiración, el movimiento y la postura corporal”, aclaró la organización.