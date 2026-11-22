En el marco de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía de Distrito Zona Sur participó en la Feria de Servicios organizada por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Parral.



Durante la jornada que se realizó este domingo 22 de noviembre, el Fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, acompañado de Agentes del Ministerio Público, brindó asesoría jurídico-legal a las personas que acudieron y requirieron orientación sobre diversos temas relacionados con el acceso a la justicia y sus derechos.



Asimismo, como parte de los servicios ofrecidos, se instaló un módulo para la expedición gratuita de constancias de antecedentes penales, con el propósito de acercar este trámite a la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios que ofrece la institución.



Estuvo, además, la Coordinadora Estatal de los Centros de Justicia para Mujeres Tatiana Carreón Lara, Personal del CAVIM, así como de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el Servicio Estatal del Empleo, el ICATECH, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hidalgo del Parral, así como el DIF Municipal.



Con estas acciones, la Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones que brindan atención a las mujeres y a la sociedad en general, promoviendo el acceso a la justicia, la orientación oportuna y una atención cercana a la ciudadanía.



La Fiscalía General del Estado mantiene su disposición de colaborar en actividades que contribuyan a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de una sociedad en la que se respeten los derechos de todas las personas.