Con un llamado a construir la unidad desde la propuesta, el trabajo y la organización, Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, sostuvo un encuentro con fundadores, militantes y simpatizantes de Morena, ante quienes refrendó su compromiso de impulsar un proyecto en el que todas y todos tengan voz y participación. “Vamos juntos en este proyecto”, expresó al señalar que quienes iniciaron la lucha por la transformación merecen ser parte de los espacios donde se toman las decisiones.

Durante el diálogo reconoció la trayectoria y el esfuerzo de quienes construyeron Morena desde sus orígenes y destacó que sus aportaciones hicieron posible los avances que hoy tiene el movimiento en Chihuahua. Subrayó que la prioridad es mantener una comunicación permanente y garantizar que sean protagonistas de lo que viene. “Queremos que sea la gente de Morena la que participe, en lo que viene, siempre con trabajo y compromiso”, afirmó.

Como parte de esta propuesta de inclusión, planteó establecer comisiones que permitan sostener reuniones periódicas con fundadoras y fundadores, escuchar sus planteamientos y construir conjuntamente un proyecto para Chihuahua que atienda las necesidades reales de la población. Asimismo, destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que los programas, beneficios y resultados de la Cuarta Transformación lleguen a todos los rincones del estado.

Al compartir su trayectoria dentro del movimiento, recordó que comenzó a buscar incorporarse desde 2015 y que fue en 2016, durante una gira de Andrés Manuel López Obrador, cuando se sumó a Morena. Posteriormente, en 2018, fue electo senador en segunda fórmula y, desde entonces, sostuvo su respaldo a las iniciativas y principios del movimiento. En 2021 llegó a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y en 2024 obtuvo el respaldo ciudadano para continuar al frente del gobierno municipal.

En Ciudad Juárez no solamente se consiguió la continuidad, sino que se incrementó la votación de 213 mil a 354 mil sufragios. También resaltó resultados de su administración, como la beca de acceso a la universidad, el impulso al presupuesto participativo y la inversión histórica en obra pública sin recurrir a deuda, acciones que, aseguró, reflejan los principios de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, Jorge César Tamez Sosa, fundador e integrante del colectivo Nuevo Proyecto, presentó el documento “Por la unidad y los principios de la Cuarta Transformación”, en el que se solicitó respeto al proceso interno, reconocimiento de los resultados mediante los cuales se designó a Pérez Cuéllar como coordinador estatal y un compromiso permanente con los principios del movimiento. Por su parte, María Elena Rojo Almaraz, fundadora de Morena, celebró la apertura de este espacio y señaló que la unidad se construye entre todas y todos, reconociendo el papel de Cruz Pérez Cuéllar para impulsar acuerdos y asumir compromisos.

El encuentro dejó como planteamiento central la construcción de un proyecto incluyente, donde la experiencia de quienes fundaron el movimiento, la participación de la militancia y la organización sean la base para fortalecer a Morena y llevar la transformación a todo Chihuahua.