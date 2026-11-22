Luego de su registro como precandidato del PAN a la gubernatura, Marco Bonilla llamó a la unidad del Partido Acción Nacional, así como a los ciudadanos que simpaticen con su proyecto, sin importar ideología, preferencia sexual o religión, “aquí cabemos todos”, dijo.

Bonilla sostuvo que Chihuahua necesita un PAN unido, capaz de superar diferencias y construir acuerdos.

“La unidad no significa pensar todos igual. La unidad es comprender que hay algo mucho más grande que cualquiera de nosotros: Chihuahua”, afirmó Bonilla Mendoza.

También señaló que el proyecto debe abrir sus puertas más allá de la militancia panista, para sumar a quienes compartan el interés de trabajar por el estado, independientemente de sus creencias, identidad o preferencia partidista.

En su mensaje, advirtió sobre los riesgos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y cuestionó las políticas de seguridad del país. Asimismo, afirmó que recorrerá las comunidades de Chihuahua y expresó su confianza en recibir la designación del PAN como candidato a gobernador.

“Estoy seguro que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente Nacional me van a designar como su candidato a la Gubernatura del Estado. ¡Y vamos a ganar!”, declaró.

Asimismo, recordó una enseñanza de Luis H. Álvarez sobre la importancia de mantener la unidad incluso después de las victorias y cerró con un mensaje dirigido a los panistas de todo el estado: “¡Todo Chihuahua, un solo Norte!”.