El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda, acompañó a una gira de trabajo al coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, en los municipios de Cusihuiriachi y Carichí.

“En Cusihuiriachi y Carichí acompañamos a nuestro Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Cruz Pérez Cuéllar. Gracias a las familias de ambos municipios por recibirnos y platicar con nosotros sobre lo que viene para sus comunidades”, señaló Borunda Quevedo.

El líder del PVEM destacó que “en Carichí quiero reconocer especialmente a Javier Madrid y a todo su gran equipo verde. El trabajo que han hecho, comunidad por comunidad, se nota. Tenemos un equipo unido, con arraigo y con muchas ganas de dar resultados por su municipio. ¡Vamos con todo! ¡Se vienen cosas buenas!”