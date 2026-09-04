Vinculan a proceso a imputado por fraude a productor manzanero

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Romoaldo O. G., por el delito de fraude agropecuario, cometido en perjuicio de un productor de manzana.

Con base en los datos de prueba expuestos por la representación social de la víctima, se acreditó la probable responsabilidad del imputado de 43 años de edad y originario del estado de Puebla.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales el imputado defraudó a la víctima por la cantidad la cantidad de 165 mil pesos, en la compra venta de 316 pallets de manzana.

En el seguimiento de la audiencia inicial, este viernes 04 de septiembre, el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, la cual enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el proceso.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).