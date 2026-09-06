Chivas golea al Atlético de San Luis y escala al segundo lugar de la Liga MX

El Guadalajara hizo valer su jerarquía. En sólo 10 minutos, el equipo rojiblanco transformó su visita a San Luis en una prueba para ensayar remates, construir jugadas y golear 3-0 al Atlético en el Estadio Alfonso Lastras. Una exhibición categórica que lo llevó momentáneamente al segundo lugar de la Liga Mx, con seis partidos sin perder y una de las mejores ofensivas en siete jornadas de la competencia.

Un autogol del arquero Andrés Sánchez (6), quien terminó empujando la pelota con la espalda luego de un remate de Santiago Sandoval, y una definición de zurda de Ricardo Marín (10) encaminaron la victoria del Rebaño en la primera parte. Cerca del final, Richy Ledezma entró por derecha y definió pegado al poste para sentenciar la goleada (80).

“Desde el primer tiempo se notó la intensidad con la que salimos”, resumió Ledezma al término del encuentro. “Como lo ha dicho el entrenador (Gabriel Milito), es una prioridad llegar a la liguilla y, a partir de ahí, todos los partidos serán a muerte hasta conseguir la estrella 13”.

Los potosinos sufrieron la baja del portero Sánchez, retirado del campo de juego con una molestia muscular, y cayeron al antepenúltimo puesto con sólo seis de 21 puntos posibles. A pesar de los ajustes del técnico Raúl Chabrand, el Atlético no inquietó demasiado a la zaga defensiva de los rojiblancos.