Refuerza Marco Bonilla vigilancia aérea de Chihuahua Capital con Halcón I y drones

La Unidad de Operaciones Aéreas realizó 241 vuelos en helicóptero y 307 operaciones con drones durante el periodo reportado

Como parte de los resultados de su Quinto Informe de Gobierno, el alcalde Marco Bonilla fortaleció la capacidad de vigilancia y respuesta de la Policía Municipal mediante la operación coordinada del helicóptero Halcón I y drones especializados.

De agosto de 2025 a junio de 2026, el Departamento de Operaciones Aéreas realizó 241 vuelos con el Halcón I, para apoyar labores de vigilancia, atención de emergencias y operativos de seguridad.

La aeronave puede cubrir la periferia de la ciudad en aproximadamente 30 minutos y llegar a cualquier punto de Chihuahua Capital en un tiempo estimado de siete minutos, con una capacidad operativa equivalente a la de 36 unidades terrestres.

Durante el mismo periodo, la División Drones efectuó 307 vuelos, para fortalecer tareas de vigilancia, inteligencia y apoyo táctico en diferentes sectores del municipio.

Los dispositivos utilizados por la Policía Municipal cuentan con autonomía de vuelo de hasta 55 minutos, cámaras térmicas, cámaras con acercamiento y sensores que pueden operar simultáneamente. También están diseñados para funcionar en temperaturas extremas y resistir condiciones de viento, lo que amplía el monitoreo en zonas de difícil acceso.

Entre las intervenciones realizadas, los drones brindaron monitoreo aéreo durante el incendio registrado el 26 de abril de 2026 en una empresa recicladora al sur de la ciudad, facilitando la evaluación de riesgos y la coordinación de las acciones de respuesta.

Asimismo, el 9 de mayo apoyaron un operativo por detonaciones de arma de fuego en la colonia Paseos de Universidad, proporcionando información en tiempo real sobre los puntos de ingreso a los inmuebles. Como resultado de la intervención fueron detenidas tres personas y se aseguraron armas y cartuchos.

Por su parte, el Halcón I realizó una evacuación aeromédica en el Parque Nacional Cumbres de Majalca y brindó vigilancia durante el operativo Semana Santa 2026, en el que efectuó 20 vuelos y acumuló 16 horas con 42 minutos de operación.

La administración de Marco Bonilla también fortaleció la preparación de la Unidad de Operaciones Aéreas con la capacitación de 12 elementos, entre pilotos, operadores de drones y personal operativo, en manejo de la vía aérea, reanimación cardiopulmonar, rescate y coordinación con grupos especializados.

Con el Halcón I y la División Drones, Marco Bonilla amplía la capacidad de la Policía Municipal para vigilar el territorio, obtener información en tiempo real y responder con mayor rapidez ante emergencias y operaciones de alto riesgo.