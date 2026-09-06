Pierde el control y termina volcado frente a la Puerta Chihuahua

Un joven conductor protagonizó una aparatosa volcadura la noche de este sábado, luego de perder el control de una camioneta Toyota RAV-4 mientras circulaba por el acceso al periférico Lombardo Toledano, frente a la Puerta Chihuahua.

El accidente se registró cuando el conductor avanzaba de sur a norte y, aparentemente, perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta se desviara de su trayectoria.

En su recorrido, el vehículo impactó contra un poste, el cual terminó derribado, para después volcar y quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas en uno de los carriles de circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven no sufrió lesiones de consideración.

Agentes de la Policía Vial acudieron al sitio para asegurar el área, elaborar el reporte correspondiente y determinar cómo ocurrió el percance, así como deslindar responsabilidades.