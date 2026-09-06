Iker Casillas e Irene Esser dan un paso más en su relación: Van juntos a una boda con la élite madrileña

La relación entre el exportero Iker Casillas y la actriz venezolana Irene Esser va consolidándose.

Iker Casillas e Irene Esser vuelven a ocupar los titulares de la prensa española después de meses en los que su relación sentimental pasó de ser un rumor a estar respaldada por distintas apariciones públicas.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F04%2Fiker-casillas-e-irene-esser-dan-un-paso-mas-en-su-relacion-van-juntos-a-una-boda-con-la-elite-madrilena&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019ff34b-ed3e-7303-97d7-928707670e8b

Los últimos meses, el exportero del Real Madrid y la actriz y modelo venezolana han sido fotografiados juntos en Madrid y Nueva York, lo que desató rumores de romance.

La historia de amor de Iker Casillas e Irene Esser

En junio pasado, la revista Pronto publicó fotografías de Casillas e Irene Esser paseando juntos por Madrid. Las imágenes fueron retomadas por diferentes medios y dieron mayor fuerza a las versiones sobre un posible noviazgo.

El programa El tiempo justo, de Mediaset, informó entonces que la relación habría comenzado meses antes y que personas cercanas al exfutbolista la consideraban una relación seria. También se señaló que Casillas habría presentado a Esser a personas de su círculo.

Posteriormente llegó una de las imágenes más contundentes. En julio, Casillas e Irene Esser fueron captados paseando de la mano por Nueva York, lo que fue tomado como la confirmación de la relación.

Aunque ellos no han hecho oficialmente pública su relación, hoy asistieron juntos a una boda llena de figuras relevantes de la sociedad española, lo que dio certeza de la formalidad de su historia juntos.

Según informa Vanitatis, la cita fue este 4 de septiembre en El Escorial, donde a las 17:30 hora de España se casaron Ángel Martín, el hijo de Ángel Martín, fundador de Clínicas Menorca. El evento reunió a cerca de 400 invitados y ha contado con la presencia de buena parte de la élite empresarial y social madrileña.

¿Quién es Irene Esser?

Irene Esser saltó a la fama cuando representó a Venezuela en Miss Universo 2012, certamen en el que terminó en segundo lugar. Un año antes había sido coronada Miss Venezuela 2011.

Con el paso de los años, Esser desarrolló una carrera en la actuación y la producción audiovisual. Ha participado en distintas producciones y en 2026 forma parte del elenco de la serie española El Inmortal, donde interpreta a Paulina.

Antes de su relación con Casillas, Esser mantuvo una relación con el actor español Iván Sánchez. También fue relacionada sentimentalmente con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Iker Casillas vuelve a creer en el amor

Para Casillas, esta nueva relación llega varios años después de su separación de Sara Carbonero. El exfutbolista y la periodista anunciaron el final de su matrimonio en marzo de 2021. Desde entonces, ha sido muy reservado sobre su vida sentimental.

Casillas es una de las figuras más importantes de la historia del Real Madrid. El club recuerda que llegó a sus categorías inferiores con nueve años y que disputó 725 partidos oficiales con el primer equipo, además de conquistar 19 títulos. Con la selección española fue internacional en 167 ocasiones y ganó el Mundial de 2010 y dos Eurocopas.