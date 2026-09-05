Así honraron el legado democrático y de servicio público del exgobernador Pancho Barrio

El alcalde Marco Bonilla develó el monumento dedicado al exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, en el Circuito Universitario que también llevará su nombre, acompañado de su familia: Hortensia Olivas de Barrio, sus hijos, nietos, familiares, amigos, así como autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Durante el acto, el alcalde destacó la importancia histórica de Francisco Barrio, a quien recordó como un hombre que participó en uno de los momentos de mayor transformación democrática de Chihuahua y de México.

Bonilla señaló que Barrio Terrazas vivió una época marcada por dificultades económicas, represión política y devaluaciones, pero también por un despertar ciudadano que llevó a miles de chihuahuenses a exigir participar en las decisiones públicas y defender el valor de su voto.

Recordó que en 1986 Chihuahua se convirtió en el corazón de una lucha democrática que trascendió las fronteras del estado y que Francisco Barrio, con apenas 35 años, entendió que no bastaba con inconformarse, sino que era necesario participar, organizarse y resistir.

Marco Bonilla resaltó además que el legado de Barrio no se limitó a la lucha democrática, sino que continuó durante su gestión como gobernador, cuando tuvo el reto de demostrar que también era posible gobernar de manera responsable desde la democracia.

Subrayó también el vínculo que Francisco Barrio mantuvo con la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la que fue alumno y maestro, y recordó que durante su gobierno se impulsó la adquisición de los terrenos y la inversión inicial para construir el proyecto que posteriormente se consolidaría como la Ciudad Universitaria.

Por su parte, Hortensia Olivas de Barrio recordó a su esposo no solamente como servidor público, sino como un hombre de familia, amigo y ciudadano comprometido con sus ideales. Señaló que Francisco Barrio llegó a la política desde la preocupación por la situación que atravesaba México y con la convicción de que existía una manera diferente de gobernar, basada en el servicio, la transparencia y la verdad. “Para él, el gobierno tenía un sentido muy sencillo: el de servir”, expresó.

Hortensia recordó que Francisco Barrio no tenía contemplado dedicarse profesionalmente a la política, pues provenía de la vida empresarial; sin embargo, las circunstancias que atravesaba el país lo llevaron a dar un paso al frente y asumir el compromiso de participar para impulsar una forma distinta de hacer las cosas. Destacó que cuando tomó esa decisión lo hizo convencido de que debía servir “sin ataduras y sin compromisos”, siempre fiel a sus principios y a la verdad.

Asimismo, compartió que detrás del hombre público existía un esposo, padre, abuelo y amigo profundamente cercano a su familia. Recordó sus 55 años de vida juntos y describió a Francisco como un hombre alegre, sencillo y libre de rencores, que disfrutaba de la lectura, la música, los viajes, las reuniones con sus amigos y, especialmente, de la convivencia con sus hijos y nietos. Incluso evocó con cariño su particular gusto por chiflar, una característica que, dijo, lo acompañó hasta en los momentos cotidianos de su vida.

Con emoción, Hortensia destacó que Francisco Barrio vivió de acuerdo con lo que pensaba y creía, manteniéndose congruente y fiel a sus ideales hasta sus últimos momentos. Para ella, su verdadera grandeza no estuvo únicamente en los cargos que ocupó, sino en la manera en que enfrentó las circunstancias de la vida, en su capacidad para levantarse ante la adversidad y seguir adelante sin perder su esencia.

Finalmente, resaltó el profundo significado que tiene que su imagen permanezca en la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución de la que se sentía orgulloso y a la que estuvo vinculado como estudiante y maestro. Subrayó que el proyecto de Ciudad Universitaria, impulsado durante su gestión como gobernador, continúa generando oportunidades para miles de jóvenes, por lo que consideró que el mejor homenaje a su memoria es precisamente que las nuevas generaciones sigan encontrando en la educación una herramienta para construir un mejor futuro.

El rector de la UACH, Luis Rivera Campos, destacó que el homenaje no se realiza únicamente por la trayectoria de Francisco Barrio como gobernador, sino por el ejemplo y el temple que dejó a las nuevas generaciones de universitarios.

Señaló que la escultura representa un reconocimiento a una persona que marcó una época en Chihuahua y cuyo legado puede servir de inspiración a los futuros profesionistas para asumir con responsabilidad los retos que tendrán por delante.

Durante el evento también participó el escultor encargado de realizar el monumento, quien recordó su relación con Francisco Barrio desde la campaña de 1983 en Ciudad Juárez y destacó el carácter disruptivo que tuvo su llegada a la política, al convertirse en el primer alcalde de oposición emanado del PAN en esa ciudad.