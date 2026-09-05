Destaca Marco Bonilla respaldo ciudadano tras 5to informe ante 12 mil personas

Luego de presentar su quinto informe de gobierno ante alrededor de 12 mil personas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla aseguró sentirse satisfecho con el balance de los resultados alcanzados durante su administración.

Bonilla reconoció que la presentación, que se extendió durante aproximadamente una hora y media, representó un esfuerzo importante, pero dijo estar contento por haber podido compartir con la ciudadanía los avances y logros alcanzados en Chihuahua.

“Muy contento, muy feliz de haber podido haber rendido este informe ante 12 mil personas que se dieron cita ahí al Centro de Convenciones y Exposiciones”, expresó.

El alcalde destacó que los resultados presentados no pueden atribuirse a una sola persona, sino al esfuerzo conjunto de los habitantes de Chihuahua y de quienes trabajan diariamente para impulsar el desarrollo de la ciudad.

“No es el logro de una persona, es el logro de cada chihuahuense que todos los días se levanta, ahora sí que de gallo a grillo, a trabajar”, señaló.

Bonilla resaltó que el esfuerzo cotidiano de los ciudadanos contribuye a que Chihuahua sea una ciudad más competitiva y con mejores oportunidades para sus habitantes.

Asimismo, reconoció el trabajo de los empleados municipales que, dijo, muchas veces realizan sus labores lejos de los reflectores, pero resultan fundamentales para que los servicios y la operación de la ciudad funcionen.

“Es también, por supuesto, logro de cada uno de los empleados municipales que muchas veces en la sombra, lejos de los reflectores, permiten que esta ciudad funcione”, afirmó.

El presidente municipal sostuvo que el quinto informe representa un balance del trabajo realizado de manera conjunta entre ciudadanía y gobierno, y reiteró su satisfacción por los resultados alcanzados durante estos años de administración.