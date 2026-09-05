Advierte Margarita Zavala riesgo para la oposición y confía en que Morena no gobernará Chihuahua

Durante su visita a Chihuahua para participar en el homenaje y develación del busto de Francisco Barrio Terrazas, la ex primera dama de México, Margarita Zavala, aseguró que Morena no llegará a gobernar la entidad y llamó a fortalecer a la oposición mediante alianzas.

La panista destacó el carácter democrático de los chihuahuenses y afirmó que será la propia ciudadanía la que defienda el rumbo político del estado.

“No va a llegar Morena al estado de Chihuahua, de eso se encargará una ciudadanía valiente, noble”, sostuvo Zavala, al destacar lo que consideró el “talante histórico” de Chihuahua en la defensa de la democracia del país.

Pide construir alianzas

Cuestionada sobre las posibles alianzas del PAN rumbo a los próximos procesos electorales, Zavala consideró que la oposición debe buscar mecanismos para presentarse con mayor fortaleza ante el escenario político actual.

“Creo que las alianzas son muy importantes”, señaló, al advertir que, desde su perspectiva, actualmente no existen condiciones para que la oposición permanezca dividida.

La ex primera dama acusó además al gobierno de ejercer presión sobre sus adversarios políticos y afirmó que existe persecución contra distintos actores de oposición.

“Estamos frente a un gobierno que persigue, persigue opositores”, declaró.

Zavala sostuvo que esta situación debe llevar a los partidos y actores políticos de oposición a fortalecer sus vínculos y trabajar de manera conjunta, pues consideró que incluso expresar una postura crítica puede representar un riesgo.