Borruel evita evaluar a Bonilla y dice que la población debe juzgar su gobierno

El exalcalde de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, se mostró reservado al emitir una calificación sobre los cinco años de trabajo de Marco Bonilla al frente del Gobierno Municipal, al considerar que debe ser la propia ciudadanía quien determine si la administración ha sido buena o mala.

Durante su presencia en el homenaje y develación del busto de Francisco Barrio Terrazas, Borruel, quien aseguró estar alejado desde hace tiempo de las actividades políticas, señaló que la verdadera evaluación de un gobierno debe realizarse directamente con la población.

“Yo siempre he dicho que debe ser la población la que exprese su opinión de si se ha hecho un buen o mal gobierno”, comentó a Entre Líneas

Desconfía de las encuestas

El exalcalde capitalino también cuestionó la objetividad de las encuestas como mecanismo para medir la percepción ciudadana sobre una administración, al considerar que algunas se han convertido en un negocio.

“Ni siquiera las encuestas, porque las encuestas ahorita de mil casas que se dedican a esos negocios, hay unas que están hechas negocio y no reflejan la objetividad y el mejor punto de vista de una buena o mala administración”, afirmó.

Borruel sostuvo que para conocer realmente la percepción sobre el desempeño de Bonilla sería necesario acudir directamente a las colonias, empresarios y hogares de Chihuahua.

“Habrá que recogerlo en la colonia, habrá que recogerlo con los empresarios, con la gente directamente en sus hogares”, expresó.

La “bendición” de Maru, parte del juego partidista

Respecto al respaldo público que la gobernadora Maru Campos otorgó ayer a Marco Bonilla, interpretado como una señal rumbo a la definición del candidato del PAN para la gubernatura de Chihuahua en 2027, Borruel consideró que se trata de una práctica tradicional dentro de la política.

“Es algo tradicional donde el que se va pues está diciendo quién le gustaría que se quede. Pero es parte del juego partidista”, señaló.

Con ello, el exalcalde evitó pronunciarse abiertamente sobre si Bonilla debe ser quien encabece al PAN en la próxima contienda estatal y se limitó a considerar el gesto de la gobernadora como parte de la dinámica interna de los partidos políticos.