Destaca Santiago De la Peña resultados del Gobierno Humanista de Marco Bonilla en Chihuahua

Santiago De la Peña, destacó las buenas acciones y los resultados alcanzados por el Gobierno Humanista del Alcalde de Chihuahua Marco Bonilla.

De la Peña destacó que las acciones emprendidas durante estos cinco años reflejan un gobierno que ha dado resultados concretos en seguridad, infraestructura, desarrollo económico, educación, servicios públicos y atención a las familias chihuahuenses.

En materia de seguridad, resaltó el fortalecimiento de las corporaciones municipales con la entrada en operación del Distrito Policial León, la incorporación de 46 nuevas patrullas Police Interceptor y los avances en la construcción de la nueva Comandancia Oriente.

Asimismo, el fortalecimiento del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua para profesionalizar la preparación de policías y bomberos.

De la Peña también reconoció los resultados alcanzados en desarrollo económico e infraestructura. En obra pública, destacó la construcción de los pasos superiores de carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea Mexicana, así como los de vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias.

“El municipio de Chihuahua es el único en el estado que destina el 6% de su gasto de inversión al presupuesto participativo, lo que permite al gobierno municipal responder a las necesidades de los ciudadanos de forma más cercana y eficaz”, resaltó.

Finalmente, Santiago De la Peña reconoció el impacto de las acciones sociales y educativas impulsadas por la administración municipal; lo que reflejan un gobierno responsable, ordenado y enfocado en generar beneficios concretos para las familias.