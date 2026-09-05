Alcalde Bonilla no descarta licencia; esperará definición conforme aumente actividad

El mandatario de Chihuahua capital, Marco Bonilla, no descartó solicitar licencia a su cargo, al reconocer que dicha posibilidad deberá analizarse conforme avance el escenario y aumente la demanda de actividades en las que tenga participación.

El edil capitalino señaló que, por el momento, continuará al frente de la administración municipal y será conforme se integre y crezca la agenda cuando se valore la necesidad de solicitar una separación temporal del cargo.

“Vamos a ir viendo conforme se integra, se incremente la demanda de quehaceres con un servidor”, expresó.

Bonilla sostuvo que, en caso de que finalmente se tome la decisión de solicitar licencia, la ciudadanía y los medios de comunicación serán informados oportunamente.

“Inevitablemente tendrá que llegar esta solicitud, se las daremos a conocer en cuanto se tome la decisión”, afirmó.

Aunque el alcalde no estableció una fecha para concretar una eventual licencia, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de una separación del cargo conforme se acerquen nuevas definiciones en el ámbito político.