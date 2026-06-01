Vinculan a proceso a dos mujeres por administración fraudulenta; las acusan de apoderarse de 1 millón 290 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de las imputadas Sara Verónica H. E., y Verónica Ivonne E. S., por el delito de administración fraudulenta, cometido en perjuicio de una empresa de la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba fehacientes, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4740/2025, la probable responsabilidad de las imputadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Sara Verónica H. E., en el periodo comprendido de noviembre de 2021 a agosto de 2023, se aprovechó de su puesto como cajera y de otras funciones que desempeñaba en la moral denominada ROBAL de Chihuahua S.A. de C.V. para apoderarse de 1 millón 290 mil pesos, de la sucursal ubicada en la calle Ojinaga, de la colonia Centro.

Para ello, tuvo el auxilio de Verónica Ivonne E. S., quien era distribuidora, ya que, presuntamente, entre ambas generaban documentos simulados y justificaban en el sistema los reportes de salida de dinero, para ocultar el faltante, y así apropiarse del efectivo para sí mismas.

Ambas imputadas enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de firma periódica mensual ante el Tribunal, con la prohibición de salir del país, además de que se les ordenó entregar sus visas y pasaportes.