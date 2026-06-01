Palenque Santa Rita y 8 establecimientos más, clausurados el fin de semana

Durante la última semana, personal de la Subsecretaría de Gobernación llevó a cabo 300 inspecciones, en establecimientos dedicados a la venta y comercialización de bebidas alcohólicas.

Como resultado de estas acciones, se aplicaron nueve clausuras: dos en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Santa Isabel y cinco en Ciudad Juárez.

Los establecimientos clausurados fueron los siguientes:

*Chihuahua*

* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Chanoc”, por no contar con la revalidación correspondiente al año 2026.

* Palenque “Poliforum Feria de Santa Rita”, por incumplir el horario autorizado de operación.

*Cuauhtémoc*

* Restaurante bar “Estación Padel”, por incumplimiento del giro autorizado.

*Santa Isabel*

* Cantina “El Conquistador”, por incumplir el horario autorizado de operación.

*Ciudad Juárez*

* Cantina y salón de juego “Cesar’s Palace”, por no contar con la revalidación correspondiente al año 2026.

* Licorería “Súper Six Antomonio”, por incumplir el horario autorizado de operación.

* Salón de eventos “Terraza Arciniega”, por carecer del permiso correspondiente.

* Salón de eventos “Jardín San José”, por carecer del permiso correspondiente.

* Establecimiento sin denominación, por carecer del permiso correspondiente.

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas a cumplir con la normatividad vigente, a fin de evitar sanciones administrativas y garantizar el correcto funcionamiento de sus negocios.