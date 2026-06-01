Destaca Gilberto Loya reducción histórica de homicidios y resultados operativos durante los primeros 57 meses de la administración

La estrategia de seguridad implementada en Chihuahua durante los primeros 57 meses de la actual administración ha permitido una reducción sostenida en los principales indicadores delictivos, así como resultados históricos en combate al crimen organizado, recuperación de vehículos, aseguramiento de armas y decomiso de drogas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que los resultados deben analizarse considerando las características particulares de Chihuahua, como su condición fronteriza, la complejidad geográfica de la Sierra Tarahumara y la extensión territorial superior a los 247 mil kilómetros cuadrados, por lo que la comparación más objetiva se realiza entre periodos equivalentes de gobierno.

Entre los indicadores más relevantes destaca la reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos a nivel estatal. Durante los primeros 57 meses de la administración anterior se registraron 11 mil 467 víctimas, mientras que en el mismo periodo de la actual administración la cifra disminuyó a 9 mil 450 víctimas, lo que representa 2 mil 17 homicidios menos en el estado.

A nivel nacional, autoridades federales informaron recientemente una disminución histórica en el promedio diario de homicidios en Chihuahua, al pasar de 6.1 asesinatos diarios a 2.6, lo que representa una reducción del 57 por ciento. Además, mayo de 2026 se posicionó como el mes con menor incidencia de homicidios dolosos desde 2016, alcanzando la cifra más baja registrada en los últimos 122 meses.

En materia de combate al crimen organizado, la administración estatal ha atendido 16 mil 542 carpetas de investigación relacionadas con narcomenudeo, además de concretar importantes afectaciones a las estructuras delictivas mediante el aseguramiento y destrucción de drogas.

Entre los resultados alcanzados destacan el decomiso de 5.7 millones de dosis de fentanilo, la destrucción de 4.6 millones de plantas de marihuana, el aseguramiento de 88 mil 730 plantas de amapola y más de 5.2 toneladas de diversas drogas, así como miles de litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de narcóticos.

Los resultados operativos también reflejan el fortalecimiento de las capacidades de la Policía del Estado. Durante este periodo se logró la detención de 18 mil 330 personas, la recuperación o aseguramiento de 4 mil 661 vehículos, el decomiso de mil 722 armas de fuego, 202 mil 228 cartuchos útiles y 4 mil 378 cargadores.

Gilberto Loya señaló que estos resultados son producto de una estrategia basada en inteligencia, tecnología, coordinación interinstitucional y fortalecimiento operativo, elementos que han permitido avanzar en la construcción de condiciones de seguridad más favorables para las familias chihuahuenses.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y combate a la delincuencia para consolidar la tendencia de reducción de la violencia y preservar la paz en todo el territorio estatal.