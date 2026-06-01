Niega alcalde Marco Bonilla que sexenio de Calderón fue un narcogobierno

El entrevistado alcalde de Chihuahua Marco Bonilla respondió que, aunque quieran señalar que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un narcogobierno tras haber declarado la guerra al narcotráfico, las cifras son las que lo dicen todo.

Cabe recordar que Bonilla Mendoza en el último sexenio panista fungió como Subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Le recordó a Morena que en ese tiempo no hubo guerra contra el agua, o algún motín en el que haya intervenido la policía por conflictos del agua, tal y como han ocurrido en esta entidad desde que la 4 T está en el poder.

El comentario que emitió el alcalde chihuahuense fue tras el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar al mandato de Calderón como el del narcotráfico. El capitalino mostró una gráfica de cómo evolucionó la violencia, superando en el gobierno de Morena a los muertos y desaparecidos que fueron en la narcoguerra.