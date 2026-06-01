Continúa proceso de evaluación de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo Edición 2026

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, informa a la ciudadanía y a las personas participantes en la convocatoria de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo, Edición 2026, que el proceso de evaluación de los trabajos recibidos continúa en curso.

Lo anterior, dado a la cantidad extraordinaria de propuestas y trabajos registrados en la presente edición, situación que ha requerido ampliar el periodo de análisis y deliberación por parte del Jurado Calificador.

En virtud de ello, el proceso de valoración se extenderá durante el mes de junio del presente año, con el propósito de garantizar una revisión exhaustiva, objetiva y apegada a los criterios establecidos en la convocatoria.

Por lo anterior, se informa que hasta este momento no se han determinado ni dado a conocer resultados sobre las personas ganadoras de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo Edición 2026.

La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte agradece el interés y la participación de las personas postulantes, así como la comprensión ante esta ampliación de los trabajos de evaluación.