Formulan imputación a dos implicados en el homicidio de una pareja

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Homero A. G. y José Antonio A. G., por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de una pareja.

En la audiencia inicial, se informó a los citados masculinos que enfrentan una investigación por la muerte de María Guadalupe L. S., quien murió por asfixia por estrangulamiento, así como por la muerte de Ángel de Jesús C. P., quien falleció por shock hipovolémico consecutivo a heridas de proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas fueron privadas de la vida entre el 03 y 04 de mayo del 2026, y sus cuerpos fueron localizados al interior de un vehículo de la marca Nissan, línea Altima, color blanco, estacionado en el cruce de las calles Ontiveros y Jesús Valencia, de la colonia El Sauzal, en Ciudad Juárez.

El pasado jueves 28 de mayo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron las órdenes de aprehensión por los citados hechos a Homero A. G. y José Antonio A. G., en el interior del CERESO número tres, en donde se encuentran por diversa causa penal.

La audiencia de vinculación o no a proceso fue programada por el Juez de Control conocedor de la causa penal para mañana martes 02 de junio.