Con mejoras al IMSS de Cuauhtémoc; bajará demanda de hospital Morelos; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que el próximo viernes se dará junta de consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde se darán detalles en pro de los derechohabientes.

A decir del líder del comercio formal, se darán a conocer algunas adecuaciones para el hospital del IMSS en el municipio de Cuauhtémoc y esto permitirá menos demanda al hospital del IMSS Morelos en la capital.

“Tenemos junta de consejo del IMSS y veremos el avance a los 8 puntos que se tienen que cumplir para la instalación del nuevo hospital en Chihuahua y nos dieron un predio para poder expandir o mejorar las instalaciones del IMSS en la ciudad de Cuauhtémoc y eso nos favorece para que las personas despejen el hospital de Chihuahua capital y se atiendan allá”, comentó.

Cabe destacar que la Canaco continua en constante comunicación con el proyecto del nuevo hospital, además de ser la única cámara empresarial en este comité que tiene voz y voto.