Captura FGE Zona Sur a segundo implicado en homicidio cometido en Batopilas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, por conducto de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo con una orden de aprehensión a Juvencio M. R., quien era buscado por el homicidio de Laurencio L. M., cometido el 01 de mayo del presente año en la localidad El Pandito, municipio de Batopilas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido, junto con diverso coimputado de nombre Arnulfo K. M., quien ya se encuentra vinculado a proceso, golpearon a la víctima hasta provocarle la muerte.

La detención de Juvencio M. R. se realizó en la cabecera municipal de Batopilas, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos y en aplicar el castigo a quienes los cometen, respetando en todo momento el debido proceso.