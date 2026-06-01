Comparte AEI Noroeste resultados en el combate a los delitos en mayo

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó 38 operativos en la región noroeste del estado durante el mes de mayo del año en curso, acciones en las que se obtuvieron importantes resultados.

Por medio del trabajo coordinado con los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en ese periodo se cumplimentaron 11 órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Además, se detuvo a 17 personas en los términos de la flagrancia por diversos hechos ilícitos y fueron localizadas cinco personas que contaban con reporte de ausencia.

Respecto al combate a los delitos contra la salud, se aseguraron 63.9 gramos de mariguana, 12 gramos de cristal, y 0.3 gramos de cocaína, y en el combate al robo de vehículos, se recuperaron tres automotores robados, y ocho más fueron asegurados para investigación.

Mediante solicitudes realizadas por agentes del Ministerio Público a los Jueces de Control, se obtuvieron y cumplimentaron cinco órdenes de cateo, intervenciones realizadas en colaboración con peritos en criminalística de campo.

Con los operativos que realizan de manera permanente, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.