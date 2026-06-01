Realizarán Feria del Policía 2026, estarán “El Costeño” y “Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey”

Más de 3 mil 320 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y sus familias participarán este lunes y martes en la celebración del Día del Policía 2026, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Durante la rueda de prensa semanal, el titular de la SSPE destacó que el evento tiene como propósito reconocer la entrega y el profesionalismo de las mujeres y hombres que integran la corporación, además de fortalecer la convivencia familiar y el sentido de pertenencia institucional.

Loya Chávez señaló que la celebración también incluirá un homenaje en memoria de las y los policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, como una muestra de respeto y reconocimiento a su servicio en favor de la sociedad chihuahuense.

El programa contempla diversas actividades recreativas para las familias, entre ellas la entrega de dulces para niñas y niños, una exhibición interactiva de vehículos oficiales, un espectáculo de comedia y un concierto estelar a cargo de Edwin Luna y la Banda La Trakalosa de Monterrey.

Como parte de los festejos, se realizará la tradicional rifa anual dirigida al personal de la corporación. Para esta edición se destinaron 184 premios, entre los que destacan electrodomésticos, bicicletas, motocicletas, vehículos y viajes todo pagado a destinos de playa.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la SSPE implementará un operativo especial coordinado por la Subsecretaría de Despliegue Policial, que incluirá la presencia permanente de paramédicos, brigadas de vigilancia interna y recorridos preventivos aéreos y terrestres durante el desarrollo de las actividades.

La celebración del Día del Policía 2026 representa uno de los principales eventos de reconocimiento institucional de la SSPE, al reunir a las y los elementos de la corporación junto con sus familias en un espacio de convivencia y agradecimiento por su labor al servicio de Chihuahua.