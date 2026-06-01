Imparte SDHyBC taller “Ponte en mis Zapatos” a personal docente de la Escuela Rafaela Tocoli Chávez

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller “Ponte en mis Zapatos” al personal docente de la Escuela Primaria Rafaela Tocoli Chávez, ubicada en la colonia Riberas de Sacramento, con el objetivo de fomentar la inclusión y la empatía hacia las personas con discapacidad.

El titular de la dependencia estatal, Rafael Loera, informó que en la capacitación participó toda la plantilla educativa, cuyos integrantes demostraron disposición para impulsar una educación más inclusiva y accesible dentro de las aulas.

Las dinámicas impartidas por el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables permiten identificar áreas de oportunidad para mejorar la accesibilidad en los espacios escolares y fortalecer las herramientas para brindar una atención adecuada.

Durante la actividad, las y los participantes conocieron las barreras que enfrentan diariamente las personas con discapacidad al desplazarse y realizar actividades cotidianas.

Loera agregó que los talleres incluyen recorridos vivenciales, pláticas de sensibilización y aprendizaje básico de Lengua de Señas Mexicana, y pueden solicitarse gratuitamente a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, en el teléfono (614) 429-3300 extensión 17919.