Vinculan a proceso a adolescente por violencia familiar

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del adolescente de iniciales A.A.T.A., de 17 años de edad, por el delito de violencia familiar, cometido en la ciudad de Parral.

Durante la audiencia, el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, expuso datos de prueba que permitieron al Juez de Control especializado, considerar acreditada la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el 18 de julio del presente año.

Las investigaciones ministeriales establecen que el adolescente imputado agredió físicamente a su pareja sentimental, quien también es menor de edad, por lo que intervino un tío de la víctima, mismo que también fue agredido.

Tras analizar los antecedentes expuestos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al adolescente, concediéndole la suspensión condicional del proceso, sujeta al cumplimiento de condiciones, entre ellas, hacer el pago de 3 mil 600 pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar los hechos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de procurar el acceso a la justicia para las víctimas.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).