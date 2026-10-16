Exige Manque Granados a Marcelo Ebrard cuentas sobre aranceles, T-MEC, inversión y apoyos a empresas de Chihuahua

Comparece Marcelo Ebrard, Secretario de Economía Federal, ante Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados

Manque cuestionó los resultados de la política comercial del Gobierno Federal y pidió poner en la mesa de la revisión del T-MEC el tema de seguridad hemisférica

La diputada federal Manque Granados exigió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, claridad sobre los resultados de la política económica y comercial del Gobierno Federal, particularmente en materia de aranceles, atracción de inversiones y apoyos a las empresas, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados.

Granados advirtió que México enfrenta un escenario de incertidumbre comercial con Estados Unidos, su principal socio económico, mientras sectores estratégicos continúan expuestos a aranceles que afectan su competitividad, particularmente las industrias del acero, el aluminio y la automotriz.

“Una empresa que no sabe cuáles son las reglas comerciales difícilmente se puede comprometer a una inversión millonaria. Una planta que no se amplía significa empleos que no se crean, y un empleo que no se crea significa una oportunidad perdida para una familia mexicana”, sostuvo.

Por ello, solicitó a Ebrard informar cuál es el avance actual de las negociaciones sobre aranceles y a qué tasa se compromete el Gobierno Federal a reducir los gravámenes al acero. También inquirió de qué sirve destacar la importancia del T-MEC si las empresas mexicanas continúan enfrentando barreras que comprometen su participación en los mercados internacionales.

La diputada también cuestionó cuánto de los incentivos autorizados se ha aplicado efectivamente, cuántas empresas han recibido estos beneficios y cuántas de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas, con especial atención a las establecidas en Chihuahua.

Asimismo, Manque expuso las preocupaciones que empresas del programa IMMEX de Chihuahua, en torno a las revisiones fiscales recurrentes y los requerimientos simultáneos de distintos ejercicios, situaciones que incrementan sus cargas administrativas. Además, solicitó información sobre los avances de la iniciativa IMMEX 4.0, su calendario de implementación y las medidas de simplificación previstas.

Finalmente, reiteró la importancia de abordar la seguridad hemisférica en la revisión del T-MEC mediante reglas claras, sin comprometer la soberanía nacional, y preguntó al secretario si estaría dispuesto a incorporar este tema en las negociaciones del tratado.