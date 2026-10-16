Real Madrid pide la “dimisión inmediata” de Javier Tebas por comparar al club con técnicas del régimen nazi

Barcelona. El Real Madrid pidió la “dimisión inmediata” del presidente de La Liga, Javier Tebas, después de que el directivo comparara los esfuerzos del club por desacreditar a los árbitros con las técnicas de propaganda del régimen nazi alemán.

Tebas arremetió contra el Madrid el viernes en redes sociales con una larga publicación en la que criticó cómo el canal de televisión del club sostiene que los árbitros perjudican sus opciones de ganar.

El canal emite con regularidad recopilaciones de lo que considera errores graves de los colegiados designados para los próximos partidos del club 15 veces campeón de Europa.

Tebas comparó esa táctica con las de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES (sic) y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, escribió Tebas. “Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”.

Por lo que el equipo merengue señaló que “la conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”. “Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el futbol español”, agregó.

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Además, el equipo lamentó y calificó de “especialmente grave” que Tebas “utilice” esas declaraciones para cuestionar “las legítimas actuaciones” de la entidad y su televisión en relación con el ‘caso Negreira’.

“Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del ‘caso Negreira’ por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones”, subrayó.

Por su parte, Tebas respondió en su cuenta oficial de X. El directivo aseguró que los dirigentes del club merengue que pidieron su dimisión buscan “destruir la competición nacional” con “un relato tergiversado desde sus medios”.

“He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales. La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas”.