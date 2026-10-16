Fortalece SSPE profesionalización; concluyen 25 elementos Diplomado en Mando Policial

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, encabezó la ceremonia de clausura del Diplomado en Mando Policial, en el que participaron 25 elementos de distintas áreas de la corporación, como parte de las acciones para fortalecer la profesionalización y las capacidades operativas de la institución.

Durante el evento, el funcionario destacó que la formación continua es fundamental para contar con mandos preparados para dirigir equipos, tomar decisiones bajo presión y asumir la responsabilidad de sus acciones, siempre con apego a la ley y vocación de servicio.

“Concluir esta capacitación representa mucho más que terminar un programa académico. Como elemento que se formó en un diplomado en Mando Policial, les puedo decir que significa fortalecer capacidades, asumir nuevos retos, atender el requerimiento de la ciudadanía y reafirmar el compromiso que tenemos con la seguridad. Sobre todo, la seguridad de las familias chihuahuenses”, expresó Luis Aguirre.

Asimismo, subrayó que ser mando policial implica contar con las herramientas necesarias para resolver problemas, ejercer el liderazgo con criterio y firmeza, y mantener como prioridad el servicio a la ciudadanía.

El diplomado fue impartido por la Universidad de Sonora del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2026, con una duración de 120 horas, en las instalaciones de la Torre Centinela, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Las y los participantes pertenecen a las subsecretarías de Estado Mayor, Despliegue, Inteligencia, Movilidad, Sistema Penitenciario, Seguridad Ejecutiva, Prevención y Participación Ciudadana, así como al C7-IA. Así mismo, este diplomado forma parte del programa de formación continua de la SSPE y fue financiada a través del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2026.

Con estas acciones, la Secretaría refrenda su compromiso con la preparación y actualización de su personal, a fin de fortalecer el liderazgo policial y mejorar el desempeño de las funciones de seguridad en beneficio de las familias chihuahuenses.