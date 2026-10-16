Encabeza Alcalde entrega de hules y despensas a zona sur de Chihuahua

Más de 10 colonias fueron visitadas por el equipo de Desarrollo Humano y Educación más 250 hules, 120 despensas, así como 150 cobijas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira encabezó un recorrido por diversas zonas de la ciudad a fin de llevar apoyos como despensas, hules y cobijas a familias en situación en vulnerable, esto como una ayuda por los estragos causados por las lluvias de la madrugada de este viernes 16 de octubre.

Las colonias visitadas junto al equipo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación fueron: Nuevo Triunfo, Porvenir, Vistas Cerro Grande, Valle Dorado, Las Galeras, La Soledad, San Jorge, Las Norias, Lomas de Oriente y Punta Oriente.

Entre los apoyos entregados destacan 250 hules, 120 despensas, así como 150 cobijas, mismas que se llevaron directamente a casas de familias que más lo necesitaban.

Asimismo, el Alcalde dialogó con los vecinos para detectar otras necesidades y apoyar en las gestiones necesarias para lo que requieran para dignificar su calidad de vida.

Las y los colonias agradecieron esta visita, a quienes se les reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para continuar llevando apoyos y dar seguimiento con las necesidades que les susciten.

Estos apoyos continuarán llevándose a destinitos puntos de la ciudad desde el trabajo encabezado por diversas dependencias municipales, como parte del compromiso y solidaridad para cuidar la integridad de las familias de Chihuahua.