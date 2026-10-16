Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, simula sesión legislativa

Los 33 jóvenes seleccionados para el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, simularon este día una sesión legislativa en el recinto del Congreso del Estado, para tratar temas sobre políticas públicas para garantizar una educación de calidad para las y los jóvenes y sobre las y los jóvenes en la vida política del Estado de Chihuahua.

Previo al desarrollo de dicha sesión, los jóvenes, participaron en las pláticas impartidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde aprendieron sobre el proceso legislativo y, por primera vez, trabajaron en comisiones de dictamen como: Educación, Cultura Física y Deporte, Gobernación y Puntos Constitucionales, Igualdad Sustantiva, Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, Pueblos y Comunidades Indígenas, Salud y Trabajo y Previsión Social.

Además de esto, sostuvieron un diálogo con diputadas y diputados de esta legislatura.

El Parlamento Juvenil Chihuahuense en su edición 2026, se conformó por las siguientes personas:

1. Josué García Lozoya.

2. Vanessa Juárez Martínez.

3. Mareli Guadalupe Zarrabal Martínez.

4. Julián Alejandro Rascón Grado.

5. María Fernanda Rivas Estrada.

6. Miguel Ángel Méndez Álvarez.

7. Alexssa Citlaly Martínez Rivas.

8. Patricio Gianluca Tobón Vega.

9. Mar Camila González Castillo.

10. David Gabriel Guaderrama Aragón.

11. Montserrat Meléndez Santiago.

12. Santiago Reyes Castrejón.

13. Naomi Yulissa Rodríguez Rochín.

14. Carlos Josué Muñoz Murillo.

15. Andrea Meléndez Rodríguez.

16. Pablo Damián Morales Castañeda.

17. Annel Angélica Domínguez Gómez.

18. Víctor Manuel Morales Acosta.

19. Blanca Mariana Viga Villordo.

20. Manuel Arturo Moreno Sáenz.

21. Santiago Adrián Torres Acosta.

22. Itzel Mariana Corral Araiza.

23. Alma Yanet Herrera González.

24. José Ángel Nava Lozano.

25. Sofía Daniella Cervantes Giner.

26. Juan Enrique Basurto Sánchez.

27. Emilio Antonio Perea Molina.

28. Paulina Flores Olson.

29. Azael Mateo Carranza Hernández.

30. Daniela Joseline Torres Romero.

31. Mayela Falcón.

32. Andrés Olson Lozano.

33. Joseline Judith García Luján.