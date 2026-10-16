Justin Bieber es nombrado ‘El Chico Blanco del Año’ por los Believe That Awards

Justin Bieber recibió el título de `White Boy of the Year` en los Believe That Awards, una ceremonia que mezcla reconocimiento y humor, creada por el basquetbolista de la NBA, Anthony Edwards.

Justin Bieber sumó un reconocimiento poco convencional a su trayectoria. El cantante de 32 años fue nombrado “White Boy of the Year” (El Chico Blanco del Año) en la segunda edición de los Believe That Awards, una “ceremonia” que mezcla humor, deportes y cultura pop, organizada por la estrella de la NBA Anthony Edwards y su amigo Nick Maddox.

Justin Bieber agradece el premio del ‘Chico Blanco del Año’ y reconoce la influencia de la cultura negra

Justin Bieber recibió el nombramiento por medio de un mensaje en video que se transmitió durante la ceremonia.

Aunque no asistió en persona, el cantante se dirigió directamente a Anthony Edwards y agradeció que lo eligieran entre los candidatos de este año.

Justin Bieber es reconocido como el ‘Chico Blanco del Año’ en los Believe That Awards, creador por Anthony Edwards (Bruce Bennett/Getty Images)

“El mismísimo señor Anthony Edwards me honra con el premio al Chico blanco del año. Hombre, gracias, hermano. Esto es especial. Todo el mundo sabe cuánto me ha influido la cultura negra, y este premio me da mucho gusto. Se los agradezco. Pronto me pondré en contacto con ustedes”, dijo el esposo de Hailey Bieber en la grabación.

Justin reconoció que la cultura negra ha tenido un gran impacto en su carrera (Patrick Smith/Getty Images)



La referencia a la cultura negra tiene un lugar particular en la trayectoria artística de Justin Bieber, cuya música incorpora influencias del R&B y el hip-hop, géneros fundamentales en la música surgida en la cultura afroamericana en Estados Unidos.

Justin Bieber es reconocido como el ‘Chico Blanco del Año’ en los Believe That Awards, creador por Anthony Edwards (Bryan Bedder/Getty Images for Fanatics)

¿Quiénes competían con Justin Bieber por el premio?

En la edición de 2026, Justin se impuso a un grupo de candidatos que incluía al actor Tom Holland, al también actor Robert Pattinson, al futbolista noruego Erling Haaland y al jugador de futbol americano Travis Kelce.

La ceremonia también reconoció a otras figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los galardonados estuvieron Michael B. Jordan, quien recibió el premio a la actuación más emblemática del año; el creador de contenido Druski, distinguido como personaje principal del año; el streamer IShowSpeed, reconocido como creador del año, y el rapero 50 Cent, quien obtuvo un premio a la trayectoria.

¿Qué son los Believe That Awards y quién los entrega?

Los Believe That Awards son una ceremonia satírica creada por Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves de la NBA, y Nick Maddox.

Su primera edición se celebró en octubre de 2025 y llamó la atención por sus categorías irreverentes, sus invitados y el tono desenfadado de sus presentadores.

Justin Bieber es reconocido como el ‘Chico Blanco del Año’ en los Believe That Awards, creador por Anthony Edwards (Instagram / Believe That Awards)

El evento se transmite por internet y combina figuras del deporte, la música, el cine y las redes sociales.

Su propuesta consiste en reconocer momentos y personalidades de la cultura popular con categorías que se alejan de los premios tradicionales de la industria del entretenimiento.

La categoría “White Boy of the Year” se convirtió en uno de los principales atractivos de esta premiación.

El título se entrega a manera de broma y alude a la presencia, el estilo y la influencia de figuras blancas que destacan en la cultura popular estadounidense. No se trata de un premio oficial de la industria musical o cinematográfica, sino de una forma de reconocer la prominencia o trayectoria de algún famoso.

Timothée Chalamet recibió el título ‘White Boy of the Year’ en 2025

El primer ganador de “White Boy of the Year” fue Timothée Chalamet, quien recibió el reconocimiento durante la edición inaugural de los Believe That Awards, en octubre de 2025.

Timmy recibió el reconocimiento White Boy of The Year en 2025 (Getty Images)

El actor participó por videollamada desde el rodaje de Dune: Parte tres, que se desarrollaba en Budapest. En aquella ocasión, superó a otros nominados, entre ellos Adam Sandler, Tom Cruise, MrBeast y Pat McAfee.

Timmy respondió con humor y recordó a figuras que, en tono de broma, consideró sus antecesores, entre ellas el propio Justin Bieber. Un año después, el cantante ocupa el lugar que dejó el protagonista de Marty Supreme.