Atendió Gobierno Municipal más de 80 servicios por lluvias en Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos, reportó la atención de 80 servicios relacionados con las lluvias en distintos sectores de Chihuahua Capital, conforme al registro de las 06:30 a las 23:59 horas.

Del total, 40 correspondieron a inundaciones, 31 a otros rescates, tres a derrumbes, tres a caídas de bardas, dos a árboles caídos o por caer y uno a hundimientos, agrietamientos o inestabilidad de laderas.

En el norte se concentró el mayor número de servicios, con 31, siendo la zona oriente sin reporte por incidencia climáticas.

Los servicios por inundaciones se registraron en colonias como Las Malvinas, Lealtad II, Cerro de la Cruz, Ejido El Fresno, Robinson, Ignacio Allende, Palomar, Majalca, Tierra y Libertad, Chihuahua 2000 y Quintas Carolinas, entre otras.

Asimismo, se reportaron derrumbes en Centro, Campesina y el fraccionamiento Santa Clara; caídas de bardas en Arquitectos y Quinta San Carlos, así como árboles caídos o por caer en Campesina y Haciendas del Valle II.

Por otro lado, se tuvieron otras atenciones de limpieza en diversos arroyos como en la colonia Junta de los Ríos, en la colonia Minerales en desazolve de la calle Monte Everest; así como en los vasos uno de la calle Mineral Polanco y otro en la Mineral del Oro, Panteón 3 al norte de la ciudad.

Asimismo, se realizaron diversas atenciones específicas como:

Piedras sobre el pavimento en la Teófilo Borunda sur. Barda colapsada Quintas Sebastian. Daños en el pavimento en avenida Las Águilas y Colibrí 4310. Casa en riesgo de colapso en calle 12 y Niños Héroes. Barda caída en calle Catamarca y Privada del Charco.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua, mantenerse alejada de estructuras con daños y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.