¿Sabes cuándo llamar al 9-1-1? usa responsablemente de la línea de emergencias: Municipio

H. Chihuahua, Chih. a 16 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y responsabilidad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recuerda el uso de la línea de emergencias 9-1-1, un servicio que opera las 24 horas del día para atender situaciones de peligro mediante la coordinación de policías, bomberos o servicios médicos.

Ante un accidente, incendio, agresión, delito en proceso o cualquier situación que requiera atención urgente, es importante comunicarse al 9-1-1 y proporcionar información clara sobre lo ocurrido y la ubicación exacta, de esta manera, los operadores brindan el reporte completo a las autoridades.

Las y los operadores están capacitados para realizar preguntas que permitan identificar el tipo de emergencia y canalizar oportunamente el apoyo necesario, por lo que se recomienda mantener la calma y responder a sus indicaciones.

La DSPM hace un llamado a evitar las llamadas de broma, falsas alarmas y aquellas que no correspondan a una emergencia real, ya que pueden ocupar las líneas y generar movilizaciones innecesarias, afectando la atención de quienes verdaderamente necesitan ayuda e invita a marcar al 072 si el ciudadano, solicita información o realizar reportes relacionados con servicios municipales, al 072 bien en la aplicación Marca el Cambio.

El Gobierno Municipal reitera la importancia de hacer un uso responsable de esta herramienta y compartir estas recomendaciones con niñas, niños y adolescentes, a fin de que toda la familia conozca cuándo y cómo solicitar ayuda.