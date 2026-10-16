Reporta Protección Civil 90 incidencias por lluvias durante las últimas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer las principales afectaciones que se registraron en distintos municipios de la entidad, derivadas de las fuertes lluvias que se presentaron desde las 23:00 horas del 15 de octubre y hasta las 13:00 horas del 16 de octubre.

La dependencia indicó que la línea de emergencias 9-1-1 acumuló múltiples llamadas de emergencia, que dieron como resultado un total de 90 incidentes atendidos en conjunto de manera interinstitucional.

En Chihuahua capital se registraron 48 siniestros: 21 relacionados con afectaciones por inundaciones, cuatro derrumbes, cuatro árboles caídos o en peligro de caer, 10 rescates, un cortocircuito, un poste caído, el colapso de cuatro bardas, entre otros.

En Camargo se presentaron 19 reportes, de los cuales 14 correspondieron a inundaciones, un derrumbe, un árbol caído, un cortocircuito, caída de un poste y un rescate.

En Ciudad Juárez se atendieron 14 llamadas por incidentes: ocho caídas de árbol, un cortocircuito, objetos y espectaculares desprendidos, entre otros.

Otras localidades en las que se desplegaron elementos para atender derrumbes, cortocircuitos y árboles caídos incluyeron a Delicias, Meoqui y Ojinaga.

En la comunidad de Jicamorachi, Uruachi, se cuenta con el reporte de múltiples viviendas con daños estructurales por fuertes vientos, así como presencia de granizo en El Vergel esta mañana.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhorta a la población a evitar cruzar calles, arroyos, vados o cauces con acumulación de agua, conducir a velocidad moderada, mantener una distancia segura y extremar precauciones durante las precipitaciones.