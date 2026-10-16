Bebé festeja su primer año como Mini Dr. Simi y causa sensación en redes

El pequeño celebró su primer cumpleaños con un disfraz hecho por su hermano mayor, Chochito Yunior, y el momento en que mostró su carita se llevó los aplausos.

¡Ni las piñatas ni el pastel fueron los protagonistas! Un bebé mexicano se robó todas las miradas durante su primer cumpleaños al aparecer convertido en una versión miniatura del famoso Dr. Simi.

Su disfraz, elaborado por su hermano mayor, Chochito Yunior, le dio un toque muy especial a la fiesta y terminó conquistando las redes sociales.

El video, compartido por Radio Fórmula, muestra al pequeño con un traje inspirado en el querido personaje de Farmacias Similares. Con su bata y una cabeza de gran tamaño, el cumpleañero parecía listo para protagonizar su propio comercial.

Pero la sorpresa todavía no terminaba.

¡Se quitó la cabeza y todos soltaron los aplausos!

El momento más divertido llegó cuando el bebé se quitó la enorme máscara y dejó ver su rostro. La reacción de los invitados no se hizo esperar: entre aplausos y sonrisas, celebraron la ocurrencia que convirtió la fiesta en un recuerdo inolvidable.

Detrás de este peculiar atuendo estuvo su hermano mayor, quien puso manos a la obra para crear el disfraz de Mini Dr. Simi. El detalle convirtió una celebración familiar en una escena que ha despertado comentarios positivos en X.

Y es que el personaje no necesita presentación para buena parte de los mexicanos. El Dr. Simi es la imagen de Farmacias Similares y se ha ganado un lugar en la cultura popular gracias a sus comerciales, sus bailes y las botargas que suelen aparecer en eventos y conciertos.

Esta vez, sin embargo, no hizo falta una gran producción: bastaron un cumpleaños, un disfraz casero y un bebé dispuesto a robar cámara para regalar una de esas escenas que sacan una sonrisa.