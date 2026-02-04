Vinculado a proceso por posesión de narcóticos y portación ilegal de arma de fuego

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra de Luis S. A., de 37 años de edad, por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos y por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Con sólidos datos de prueba, esta representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado, en hechos ocurridos el 26 de enero del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Luis S. A., fue detenido durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Rivera del Tíboli, de la colonia Infonavit Talleres, en donde le aseguraron dos pistolas tipo escuadra calibre 9 milímetros con sus cargadores abastecidos, así como diversas porciones de cocaína y mariguana, entre otros objetos de interés criminalístico.

Con dicho antecedente, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para mantener el estado de derecho y someter a los infractores a la acción de la justicia, respetando en todo momento el debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).