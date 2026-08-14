Vinculado a proceso por el delito de violencia familiar agravada en perjuicio de un adulto mayor

• La víctima tiene 80 años de edad y es padre biológico del imputado

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Javier V. A., por el delito de violencia familiar agravada, cometido en perjuicio de un adulto mayor, en hechos suscitados en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, expuso datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado cometió las agresiones físicas y psicológicas, en contra de Loreto V. R., de 80 años de edad, quien es su padre biológico, en hechos suscitados el 26 de abril y el 08 de julio de 2026, dentro de un domicilio de la colonia Aztecas.

La detención de Francisco Javier V. A., de 35 años de edad, se realizó mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2982/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al imputado, y resolvió su situación jurídica, además, fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).