Participa FGE Noroeste en Mesa de Seguridad y Justicia en Gómez Farías

El Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido, participó en la Reunión Ordinaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de la Zona Noroeste, celebrada en el municipio de Gómez Farías.

La recepción fue encabezada por la Presidencia Municipal de Gómez Farías, María de los Ángeles Moreno Rascón, y contó con la presencia de representantes de distintas dependencias e instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, organismos empresariales y autoridades de los tres órdenes de gobierno

Abordaron temas de interés y relevancia para la región noroeste del Estado, analizaron las problemáticas actuales en materia de seguridad, la prevención, y coordinación interinstitucional, logrando establecer acuerdos y planes estratégicos encaminados al fortalecimiento de la seguridad y la atención integral en la zona.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar coordinadamente con las instituciones y la sociedad civil para fortalecer la seguridad y la paz de la población.