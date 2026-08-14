Asegura FDZC tractor en investigación por el delito de abuso de confianza

• Quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Ganado, y de Robo y Fraude al Sector Agropecuario, aseguraron un tractor agrícola como parte de las investigaciones derivadas de una denuncia por el delito de abuso de confianza.

Las diligencias realizadas permitieron asegurar un tractor de la marca John Deere, modelo 2020, en un domicilio ubicado en la calle Alfredo Nevárez, de la colonia Deportistas, en la ciudad de Chihuahua.

El tractor asegurado el pasado lunes 10 de agosto, quedó a disposición del Ministerio Público para la continuación de las indagatorias de los hechos relacionados con la denuncia.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro mantiene las investigaciones para esclarecer los delitos que afectan a las y los ciudadanos y proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.