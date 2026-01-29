Vinculada a proceso adolescente por el feminicidio de Leslie G.C.

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de la menor de edad imputada por el delito de feminicidio agravado cometido a Leslie G. C.

A través de los datos de prueba y una argumentación jurídica razonable, el Ministerio Público acreditó la posible participación de la menor de edad en el hecho delictivo cometido el 17 de julio del 2025, en un domicilio de la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecen que la menor de edad imputada, participó junto con diversas personas en la conducta ilícita cometida a la víctima de 20 años de edad, quien se encontraba en séptimo mes de gestación y cuyo cuerpo fue inhumado clandestinamente, pero sin el producto.

La necropsia de ley determinó que la causa de muerte de la víctima fue por choque hipovolémico consecutivo extracción uterina.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, detuvieron a la menor a través de una orden de aprehensión, cumplimentada el pasado jueves 22 de enero, en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la menor de edad y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).