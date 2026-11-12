Maru Campos supervisa avance de la construcción del Paso Inferior en avenidas Tecnológico y Los Arcos

La obra contempla una inversión cercana a los 180 millones de pesos y una intervención de 336 metros, para mejorar la movilidad en la zona

La gobernadora Maru Campos revisó los avances de la construcción del Paso Inferior, en el cruce de las avenidas Tecnológico y Los Arcos, que forma parte de un sistema de puentes que, una vez concluido mejorará la circulación vehicular y las condiciones de seguridad vial en el norte de la ciudad de Chihuahua.

Esta obra contempla una inversión de 179 millones 961 mil 758 pesos, tiene una longitud de intervención de 336 metros y se proyecta su finalización en el primer cuatrimestre de 2027.

Los trabajos incluyen adecuaciones en intersecciones y retornos, obras de drenaje pluvial, señalamientos y medidas de seguridad vial. También se contempla el mejoramiento de banquetas y alumbrado público.

Con esta infraestructura se busca facilitar el desplazamiento y mejorar la movilidad no solo de quienes circulan hacia la carretera a Juárez, sino también de los habitantes de colonias aledañas que cotidianamente transitan por dicho punto.

En el recorrido acompañó a la gobernadora el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, y la diputada Nancy Frías.