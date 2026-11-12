Catean tienda de autoservicio en la colonia Pacífico; detienen a tres personas y aseguran droga

Un operativo por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al grupo de Narcóticos, se llevó a cabo en una tienda de autoservicio denominada Loya’s Sun Market, ubicada en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle 16, en la colonia Pacífico.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes ministeriales realizaron un cateo en el establecimiento luego de recibir una denuncia relacionada con la presunta venta de estupefacientes al interior del negocio.

Durante la intervención, los elementos lograron la detención de tres personas por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, además del aseguramiento de una cantidad considerable de droga, cuyo tipo y peso no fueron especificados. Asimismo, las autoridades procedieron a la clausura del establecimiento.