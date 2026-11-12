Carolina Jaramillo expresa inconformidad ante inminente salida de Chivas

El contrato de Jaramillo vence al término del torneo Apertura 2026. La jugadora tuvo una actividad regular al inicio del torneo, pero después de la fecha 12 no ha sumado minutos.

Ciudad de México. En plena liguilla de la Liga Mx Femenil, Carolina Jaramillo expresó su inconformidad ante una inminente salida del club Chivas, con el cual ha tenido pocos minutos en este torneo aún cuando había sido una jugadora clave del equipo desde hace seis años.

“Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de pertenecer, sino que dejan de demostrarle que lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, apuntó en la red social X.

Jaramillo, de 32 años de edad, es una de las pioneras de la Liga Mx Femenil, considerada referente de Chivas y ha sido parte de la selección mexicana. La mediocampista ha ganado tres títulos de liga, dos de ellos con Tigres en los torneos Clausura 2018 y 2019 así como uno con el Guadalajara en el Clausura 2022.

El contrato de Jaramillo vence al término del torneo Apertura 2026. La jugadora tuvo una actividad regular al inicio del torneo, pero después de la fecha 12 no ha sumado minutos.

Las Chivas, bajo el mando del técnico, Antonio Contreras, terminaron en el segundo puesto del grupo B en la fase regular. Apenas en la noche del martes empataron sin goles frente a las Bravas de Ciudad Juárez, terceras del grupo A, en el partido de ida de los cuartos de final de esta temporada.